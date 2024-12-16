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Кобахидзе, Мдинарадзе, судьи, генпрокурор – список лиц попавших под санкции Эстонии
16.12.2024 14:34
Опубликован список граждан Грузии, против которых Эстония ввела санкции 15 декабря.
Следует отметить, что в список вошли и судьи, рассматривающие дела задержанных на недавних акциях протеста.
В списке также значится премьер-министр «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе, генеральный прокурор и глава Специальной следственной службы Грузии и другие.
Список лиц попавших под санкции Эстонии:
Коба Чагунава – судья;
Гиорги Габиташвили – генеральный прокурор;
Нино Энукидзе – судья;
Каха Каладзе – мэр Тбилиси; генеральный секретарь «Грузинской мечты»;
Кока Кацитадзе – глава Специальной следственной службы;
Иракли Кобахидзе – премьер-министр «Грузинской мечты»;
Григол Лилуашвили – руководитель Службы государственной безопасности;
Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь «Грузинской мечты»;
Лела Милденберг – судья;
Димитри Самхарадзе – член Политического совета «Грузинской мечты»;
Лела Цагареишвили – судья;
Манучар Цацуа – судья;
Звиад Цаквава – судья;
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16 декабря, 2024 • Натия Цкипуришвили • 11
По мнению министра иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, Евросоюз также должен вести санкции в отношении грузинских граждан, ранее подвергнутых санкциям в Литве.
Об этом он заявил сегодня, 16 декабря, перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
Вопрос Грузии является одним из обсуждаемых сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
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