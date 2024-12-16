

Кобахидзе, Мдинарадзе, судьи, генпрокурор – список лиц попавших под санкции Эстонии

16.12.2024 14:34





Опубликован список граждан Грузии, против которых Эстония ввела санкции 15 декабря.



Следует отметить, что в список вошли и судьи, рассматривающие дела задержанных на недавних акциях протеста.



В списке также значится премьер-министр «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе, генеральный прокурор и глава Специальной следственной службы Грузии и другие.



Список лиц попавших под санкции Эстонии:



Коба Чагунава – судья;

Гиорги Габиташвили – генеральный прокурор;

Нино Энукидзе – судья;

Каха Каладзе – мэр Тбилиси; генеральный секретарь «Грузинской мечты»;

Кока Кацитадзе – глава Специальной следственной службы;

Иракли Кобахидзе – премьер-министр «Грузинской мечты»;

Григол Лилуашвили – руководитель Службы государственной безопасности;

Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь «Грузинской мечты»;

Лела Милденберг – судья;

Димитри Самхарадзе – член Политического совета «Грузинской мечты»;

Лела Цагареишвили – судья;

Манучар Цацуа – судья;

Звиад Цаквава – судья;



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16 декабря, 2024 • Натия Цкипуришвили • 11



По мнению министра иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, Евросоюз также должен вести санкции в отношении грузинских граждан, ранее подвергнутых санкциям в Литве.



Об этом он заявил сегодня, 16 декабря, перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.



Вопрос Грузии является одним из обсуждаемых сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.





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