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Лидер коалиции «Сильная Грузия» Элисашвили освобожден из-под стражи
16.12.2024 14:55
Один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили, которые обвинялся по факту преследования по политическому признаку, на свободе. Мера пресечения в отношении него была изменена на залог в размере 4 000 лари.
Указанное решение принял судья Тбилисского городского суда Леван Геловани, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры Грузии.
Алеко Элисашвили был освобожден прямо из зала суда. В здании находились члены команды последнего и политики.
В своем ходатайстве прокурор Анна Метревели указала, что, по мнению стороны обвинения, в отношении Элисашвили по-прежнему остаются вопросы, связанные с угрозами совершения нового преступления, уничтожения доказательств и оказания давления на свидетелей, однако, по пояснению последней, в настоящее время угрозы уже не той высокой степени, которая требовала бы нахождения под стражей.
Адвокаты Георгий Рехвиашвили и Вахтанг Квижинадзе не согласились с ходатайством, так как, по их словам, их подзащитный не совершал преступления и должен был остаться без избрания меры пресечения.
По словам защиты, на видеозаписи отчетливо видно, что Элисашвили действовал в рамках самообороны.
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