

Гахария призвал Совет по иностранным делам ЕС наказать тех, кто рушит будущее Грузии

16.12.2024 15:01





Лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария обратился к Совету по иностранным делам Евросоюза с просьбой наказать тех, кто рушит будущее Грузии и обеспечивает победу России.



Как пишет в социальной сети Гахария, бездействие укрепляет режим Иванишвили.



«Бездействие укрепляет режим Иванишвили и предает сотни тысяч граждан Грузии, борющихся за демократию. Накажите тех, кто рушит будущее Грузии и обеспечивает победу России. В противном случае, европейские ценности и доверие к Евросоюзу окажутся под угрозой»,- пишет Гахария.





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