

Йозвиак: ЕС не будет санкционировать чиновников Грузии 16 декабря

16.12.2024 15:09





Рикард Йозвиак, глава европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что ЕС не будет санкционировать чиновников Грузии 16 декабря, однако может приостановить режим безвизового въезда для грузинских обладателей дипломатических паспортов.



«ЕС не будет сегодня санкционировать чиновников Грузии. Венгрия и несколько других <государств-членов Евросоюза> против. Что может произойти, так это приостановка действия визового режима для владельцев дипломатических паспортов в Грузии, хотя это все еще может занять некоторое время», — пишет журналист.



Напомним, ранее Йозвиаком было заявлено, что речь идет, скорее, об ограничении безвизового режима не для грузинского народа, а для обладателей дипломатических паспортов.



Новость будет дополнена по итогам решения стран-членов ЕС по Грузии.«ЕС не будет сегодня санкционировать чиновников Грузии. Венгрия и несколько других <государств-членов Евросоюза> против. Что может произойти, так это приостановка действия визового режима для владельцев дипломатических паспортов в Грузии, хотя это все еще может занять некоторое время», — пишет журналист.



Напомним, ранее Йозвиаком было заявлено, что речь идет, скорее, об ограничении безвизового режима не для грузинского народа, а для обладателей дипломатических паспортов.



Новость будет дополнена по итогам решения стран-членов ЕС по Грузии.





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