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Главную елку столицы сегодня зажгут без праздничного мероприятия


16.12.2024   15:12


По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, главную елку столицы сегодня зажгут на проспекте Руставели без праздничного мероприятия.

Как сообщил Каха Каладзе на брифинге в мэрии, сегодня включат и новогоднюю иллюминацию.

«Новый год – всеми любимый государственный праздник, и мы никому не позволим отнять чувство радости и счастья у наших детей и сограждан.

Тбилиси будет самым красивым новогодним городом, в эти дни у нас будет много праздничных мероприятий, и новый 2025 год мы встретим должным образом — с новыми победами, надеждой на мир и развитие», — заявил мэр Тбилиси.


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