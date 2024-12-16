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Главную елку столицы сегодня зажгут без праздничного мероприятия
16.12.2024 15:12
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, главную елку столицы сегодня зажгут на проспекте Руставели без праздничного мероприятия.
Как сообщил Каха Каладзе на брифинге в мэрии, сегодня включат и новогоднюю иллюминацию.
«Новый год – всеми любимый государственный праздник, и мы никому не позволим отнять чувство радости и счастья у наших детей и сограждан.
Тбилиси будет самым красивым новогодним городом, в эти дни у нас будет много праздничных мероприятий, и новый 2025 год мы встретим должным образом — с новыми победами, надеждой на мир и развитие», — заявил мэр Тбилиси.
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