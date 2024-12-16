

Глава МИД Чехии: Меры в отношении Грузии не должны вредить населению этой страны

16.12.2024 16:36





Позиция Чехии остается неизменной, мы открыто должны сохранить европейскую перспективу грузинского народа, но это не значит, что, если правительство этой страны не желает сотрудничать и напрямую действует противоположно этому, мы не произведем реагирование на это, - указанное заявление сделал министр иностранных дел Чехии.



На вопрос, какие конкретные действия рассматриваются в отношении Грузии, он ответил:



«Давайте, посмотрим, какие конкретные действия будут, однако, понятно, что в долгосрочной перспективе они не должны причинить вред грузинскому населению», - отметил Липавский.





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