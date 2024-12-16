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В МИД РФ повторили, что готовы к дальнейшей нормализации отношений с Грузией


16.12.2024   17:07


В Министерстве иностранных дел России прокомментировали избрание «Грузинской мечтой» Михаила Кавелашвили президентом Грузии. По словам Михаила Галузина, Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси.

«Не российская сторона разорвала дипломатические отношения между Россией и Грузией – это сделал режим Саакашвили, развязавший против Южной Осетии и России агрессивную войну в августе 2008 года. Мы остаемся готовыми идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси... Что касается российской-грузинских отношений, то здесь мы всегда были настроены на их прагматичное развитие на базе взаимной выгоды и учета взаимных интересов», – сказал Галузин.

Отвечая на вопрос РИА Новости, как российская сторона оценивает прошедшие выборы и избрание Кавелашвили, Галузин подчеркнул, что российская сторона «не вмешивается во внутренние события в Грузии».

«Мы стараемся не давать оценок внутренним событиям в суверенных государствах», – отметил он.


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