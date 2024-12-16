

Великобритания рассмотрит все варианты для привлечения виновных к ответственности

16.12.2024 17:33





Глава внешнеполитического ведомства де-факто правительства Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с госминистром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивеном Даути. Об этом сообщает МИД Грузии.



По данным ведомства, министры рассмотрели последние события в Грузии и динамику отношений между двумя странами.



«Государственный министр Соединенного Королевства еще раз зафиксировал позицию и обеспокоенность Соединенного Королевства относительно текущих процессов в Грузии. Со своей стороны, министр иностранных дел Грузии проинформировала государственного министра о вопросах, поднятых в ходе беседы, и выразила огорчение по поводу решений, принятых Великобританией в отношении Грузии, которые, среди прочего, предусматривают отсрочку очередной раунд формата стратегического диалога и приостановки программной поддержки страны. Министр подчеркнула важность сотрудничества в формате Уордропского стратегического диалога и выразила надежду, что регулярные встречи будут возобновлены в ближайшем будущем. Мака Бочоришвили подчеркнула, что особенно важна объективная и непредвзятая оценка происходящих в Грузии процессов. Она также рассказала о прошедших в Грузии парламентских выборах, их результатах и ​​политических спекуляциях, которые продолжаются и сегодня со стороны оппозиции. Разговор также коснулся продолжающихся в стране протестов, в ходе чего еще раз была упомянута необходимость проведения протестов мирным путем и в соответствии с законом. Грузинская сторона предоставила британской стороне информацию о реакции государства на нарушения закона, зафиксированные в ходе акций. Глава МИД Грузии еще раз подтвердила приверженность Грузии европейским и евроатлантическим устремлениям; Она также подчеркнула роль Грузии как близкого и надежного партнера в регионе, что неоднократно доказывалось в последние годы. С учетом развернувшихся в последнее время процессов внимание было акцентировано на необходимости диалога с правительством Грузии по важным вопросам со стороны западных партнеров», — говорится в информации МИД.



Информацию о телефонной беседе распространил и посол Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути. В сообщении в сети Х он назвал Маку Бочоришвили «представителем «Грузинской мечты»» .





«Беседуя с представителем «Грузинской мечты» Макой Бочоришвили, я сегодня еще раз подчеркнул, что насилие со стороны полиции, незаконные и произвольные аресты недопустимы», — об этом в соцсети пишет посол Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути.



По его словам, Великобритания рассматривает все возможности привлечь виновных к ответственности.



«Сегодня я в самых недвусмысленных выражениях повторил представителю «Грузинской мечты» Макой Бочоришвили, что полицейское насилие и произвольные аресты в Грузии неприемлемы. Великобритания рассмотрит все варианты для привлечения виновных к ответственности», — написал Даути.



Пост Стивена Даути опубликовало посольств Великобритании в Грузии.





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