

Международные отклики по поводу избрания Кавелашвили на должность президента Грузии

16.12.2024 17:39





14 декабря в зале заседаний Парламента Грузии прошли выборы президента Грузии, где Избирательная коллегия, состоящая из депутатов «Грузинской мечты» и членов местного самоуправления, поддержала кандидатуру бывшего футболиста Михаила Кавелашвили 224 голосами. Заседание прошло на фоне протестов перед зданием Парламента. Президент Саломе Зурабишвили днем ранее заявила, что «нелегитимные, антиконституционные» выборы нового президента являются «пародией», которая «не имеет ничего общего с политическим процессом».



«Civil Georgia» предлагает международный отзывы по поводу избрания Кавелашвили:



Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Грузии. Отношения между Азербайджаном и Грузией исходят из воли наших народов, исторически живших в условиях дружбы и добрососедства и всегда поддерживавших друг друга. Мы рады, что наши двусторонние отношения, построенные на таком прочном фундаменте и основанные на взаимном уважении и доверии, сегодня развиваются всесторонне и успешно. Верю, что совместными усилиями мы будем укреплять и расширять межгосударственные отношения и стратегическое партнерство на благо наших стран и народов, для обеспечения стабильности и безопасности нашего региона, реализации его экономического потенциала. Желаю вам здоровья, счастья и успехов в дальнейшей ответственной деятельности на благо дружественного народа Грузии».



Александр Лукашенко, президент Беларуси: «Поздравляю Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Убежден, что возобновление плодотворного и конструктивного взаимодействия между нашими странами будет содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений Беларуси и Грузии. Желаю Вам доброго здоровья, успешной реализации планов и новых свершений на благо своего Отечества».



Никол Пашинян, премьер-министр Армении: «От всей души поздравляю Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Армения надеется на укрепление нашего стратегического партнерства и углубление сотрудничества на всех уровнях. Желаю ему удачи в этой важной роли!».



Александр Вучич, президент Сербии: «Поздравляю вас с избранием на пост президента Грузии, с искренним желанием успешно и разумно выполнить стоящие перед вами почетные и ответственные обязанности. Я уверен, что своей неустанной приверженностью делу благополучия граждан Грузии вы оправдаете оказанное вам доверие. В то время, когда мир сталкивается со многими трудными и комплексными проблемами, крайне важно, чтобы лидеры всех стран были привержены обеспечению мира и стабильности. На этом пути у вас будет надежный партнер и друг в лице Сербии. Уверен, что наши страны и дальше будут развивать дружественные отношения и совместные усилия по обеспечению мира, стабильности и сотрудничества станут приоритетом в наших двусторонних отношениях, которые также будут укрепляться взаимной поддержкой на международной политической арене. Надеюсь, что ваш мандат откроет новые возможности для углубления сотрудничества между Сербией и Грузией в различных областях. Поэтому мы приглашаем вас посетить дружественную Сербию, что придаст дополнительный импульс укреплению наших общих отношений».



Джо Уилсон, председатель Хельсинкской комиссии США: «Саломе Зурабишвили остается легитимным президентом Грузии. Я аплодирую ее смелости в противостоянии нелегитимному правительству, которое пытается навязать грузинам российского марионеточного президента. Необходимо провести новые выборы!».



Марко Михкельсон, председатель комитета по международным отношениям парламента Эстонии: «Единственный легитимный президент Грузии – Зурабишвили».



Михаэль Рот, председатель Комитета по международным отношениям немецкого Бундестага: ««Избрание» Михаила Кавелашвили новым президентом Грузии является еще одним шагом на пути к «Gleichschaltung» (захват) всех конституционных институтов в Грузии. Правящая партия углубляет раскол Грузии, планирует государственный переворот и хочет уничтожить либеральную демократию».



Совместное заявление Либерального Интернационала и АЛДЕ: «Мы вновь признаем законно избранного президента Саломе Зурабишвили и ее достижения, в соответствии со статьей 78 Конституции Грузии, по обеспечению полной интеграции Грузии в ЕС и Организацию Североатлантического договора».



Источник: Civil Georgia

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