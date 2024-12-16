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Йозвяк: Венгрия и Словакия блокируют санкции
16.12.2024 19:15
«Дебаты между министрами иностранных дел ЕС по Грузии завершены. Как и ожидалось, Венгрия и Словакия блокируют санкции», — написал в соцсети редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
По словам Йозвяка, Еврокомиссия предложит приостановить выдачу виз грузинским дипломатам.
«Дебаты между министрами иностранных дел ЕС по Грузии завершены. Как и ожидалось, Венгрия и Словакия блокируют санкции. Однако Европейская комиссия предложит приостановить выдачу виз грузинским дипломатам, возможно, уже на этой неделе. За это проголосовало квалифицированное большинство.», — написал Йозвяк.
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