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ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских дипломатических паспортов
16.12.2024 19:58
ЕС решил приостановить безвиз для обладателей грузинских дипломатических паспортов, сообщает «Радио Свобода». Об этом стало известно на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза.
Квалифицированное большинство (не менее 55% государств-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения — ред.) поддержало начало процедуры в связи с безвизовым въездом по дипломатическим паспортам Грузии.
Совет Евросоюза поручил Еврокомиссии представить официальный документ по этому вопросу.
По словам источника «Радио Свобода», Еврокомиссия уже начала работу над этим вопросом и представит официальный документ в ближайшие дни.
Ряд стран-членов ЕС высказались за введение санкций в отношении высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты». По данным Politico, этого добивалась верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Кая Каллас, которая также является председателем Совета по международным отношениям Евросоюза. Однако Венгрия и Словакия выступают против этого.
Встреча министров иностранных дел ЕС продолжается в Брюсселе, но министры уже завершили обсуждения по Грузии.
По итогам заседания Совета ожидается пресс-конференция.
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