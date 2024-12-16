

Каспар Вельдкамп: Я приветствую широкую поддержку ЕС введения визовых требований для грузинских дипломатов

16.12.2024 20:30





«Насилие в отношении мирных демонстрантов в Грузии неприемлемо. Я приветствую широкую поддержку ЕС введения визовых требований для грузинских дипломатов, что является четким сигналом. Мы также наращиваем наши усилия по оказанию помощи гражданскому обществу», — пишет в соцсети министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.



По его словам, Нидерланды будут продолжать настаивать на введении санкций ЕС в отношении виновных.



«Нидерланды намерены оказывать двустороннюю поддержку грузинскому народу. Это включает в себя поставку средств защиты журналистам, таких как противогазы, чтобы они могли выполнять свою важную работу», — отмечает Каспар Вельдкамп.







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