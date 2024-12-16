

Кая Каллас: Сегодня мы договорились приостановить режим для владельцев дипломатических паспортов

16.12.2024 20:53





«Ситуация развивается не в положительном направлении для грузинского народа, демократии не подавляют голоса оппозиции и не ограничивают свободу СМИ, в ответ мы сократили политический контекст и прекратили финансирование для правительства Грузии», — заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



Как заявила Кая Каллас на пресс-конференции, состоявшейся после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, поддержка грузинского народа будет продолжаться.



«Сегодня мы договорились приостановить режим для владельцев дипломатических паспортов. Европейская комиссия представит это предложение в этом году. Мы также обсудили санкции в отношении высокопоставленных грузинских чиновников, причастных к насилию против мирных протестов. Мы продолжим поддерживать грузинский народ, в том числе перенаправляя финансирование от правительства к гражданскому обществу и грузинскому народу, независимым СМИ, потому что будущее Грузии, как и в Сирии, принадлежит ее народу, и грузинский народ должен решать, каким оно будет», — заявила Каллас.







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