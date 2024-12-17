

Президента Зурабишвили пригласили выступить в Европарламенте

17.12.2024 00:03





Президент Грузии Саломэ Зурабишвили приглашена выступить с речью в Европарламенте. Об этом стало известно сегодня, 16го декабря, из заявления председателя Европарламенте Роберты Мецола.



«Европарламент выражает солидарность народу Грузии, который уже две недели на улицах мирно, страстно борется за европейское будущее. Они размахивают флагами Евросоюза, а против них используют водометы.



Граждане Грузии: мы видим, мы слышим вас, мы рядом с вами. Мы категорически осуждаем репрессии против оппозиции и применение силы против мирных протестантов. Мы призываем, в том числе и санкционированных лиц, кто ответственен за это. Мы просим все 27 страны объединиться и договориться о мерах.



Мы пригласили президента Саломэ Зурабишвили в Европарламент. Вместе с ней мы обсудим какой формат будет для этого наилучшим», - заявила Мецола.





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