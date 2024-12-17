

США готовят пакет дополнительных санкций против грузинских чиновников

17.12.2024 11:14





Мы готовим пакет дополнительных санкций, который опубликуем в ближайшие недели, - заявил на брифинге пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.



По словам Мэтью Миллера, сегодня он не может говорить более четко, но есть и другие санкции.



Он еще раз выразил обеспокоенность состоянием грузинской демократии.



«Мы глубоко обеспокоены состоянием грузинской демократии, шагами, которые «Грузинская мечта» предприняла для подрыва демократии. Вы видели, что в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране. У нас будут и другие действия, которые мы готовы осуществить в ближайшие недели. Как мы уже сказали в заявлении, у нас есть и другие санкции, которые мы готовимся задействовать в ближайшие недели. Не могу сказать более четко, включая заявление секретаря Блинкена неделю назад и мое заявление в пятницу, что мы готовим дополнительный пакет санкций, который обнародуем в ближайшие недели. Это не то, что можно сделать в одночасье, нужно убедиться, что все делаешь в соответствии с законом, и именно над этим мы работаем сейчас, даже в данный момент», - заявил Мэтью Миллер.





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