

Сенатор Кардин осудил насилие «Грузинской мечты» против мирных демонстрантов

17.12.2024 11:20





Председатель комитета по международным делам Сената США сенатор Бен Кардин осудил насилие, примененное правящей партией «Грузинская мечта» против мирных демонстрантов в субботу после спорных президентских выборов, проведенных парламентом, которые были резко раскритикованы грузинским обществом и международными наблюдателями. Заявление сенатора Кардина распространяет комитет по международным делам Сената США.



По словам сенатора, президент Байден должен привлечь к ответственности тех, кто причастен к организации насильственных репрессий, в том числе путем введения санкций в рамках «Глобального акта Магнитского».



«"Грузинская мечта" снова проявила свою истинную сущность, выбрав в качестве своего знаменосца антиамериканского провокатора Михаила Кавелашвили. Господин Кавелашвили был центральной фигурой в процессе демократического регресса Грузии, включая его соавторство закона в стиле России "об иностранных агентах". Когда грузинский народ массово вышел в субботу, чтобы выразить протест против восхождения антидемократической фигуры, Силы безопасности ответили на это пытками и жестокостью. "Грузинская мечта" должна немедленно прекратить насильственные нападения на невинных граждан и освободить всех задержанных демонстрантов, включая несовершеннолетних, которые находятся в тюрьме. Президент Байден должен привлечь к ответственности всех, кто причастен к организации насильственных репрессий, в том числе путем введения санкций в рамках "Глобального акта Магнитского". Сейчас настало время для США и наших союзников твердо встать на сторону грузинского народа в их стремлении к демократии и свободе», — говорится в заявлении.







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