

Кобахидзе: Решение Совета Евросоюза следует рассматривать как однозначно антигрузинский шаг

17.12.2024 11:46





«Решение Совета Евросоюза следует рассматривать как однозначно антигрузинский шаг, который подрывает доверие к европейским структурам в восприятии грузинского общества», – заявила говорящая голова правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, состоявшейся в администрации правительства.



По словам Кобахидзе, результатом таких решений является постоянная девальвация европейских структур в восприятии грузинского общества.



«Я хотел бы откликнуться на вчерашнее решение Совета по иностранным делам Евросоюза. Единственная рекомендация, которую дал Совет, касается начала процедуры введения визового режима для владельцев дипломатических паспортов. Несмотря на то, что эта рекомендация в своей сути носит символический характер, ее следует рассматривать как однозначно антигрузинский шаг, который подрывает доверие к европейским структурам в восприятии грузинского общества.



Именно такие решения приводят к тому, что европейские структуры в восприятии грузинского общества подвергаются постоянной девальвации, что представляет собой серьезную проблему.



Вы знаете, что недавно был проведен опрос «Евробарометра», согласно которому, за последние шесть месяцев доверие к европейским структурам в Грузии снизилось на 6%. Именно такие решения уменьшают доверие грузинского общества к европейским структурам», – заявил Кобахидзе.







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