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Представители дипкорпуса 6 стран будут присутствовать на судебном процессе задержанного на акции Давида Гогилашвили
17.12.2024 13:16
На судебном процессе задержанного в административном порядке на акции 30 ноября Давида Гогилашвили будут присутствовать представители дипломатического корпуса шести стран.
Как отметил перед заседанием Гогилашвили, представители посольств сами выразили желание присутствовать на заседании.
Привлеченное к административной ответственности лицо задержали 30 ноября, когда он возвращался домой с акции протеста.
По его словам, он не оказал сопротивления правоохранителям. По словам Гогилашвили, его задержали несправедливо, а также несправедливо расправились физически, в результате чего он получил сотрясение мозга и у него сломан нос.
По его словам, после 9-часового ожидания у изолятора его доставили в больницу.
Для информации, Давид Гогилашвили обвиняется в совершении деяния, предусмотренного статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающей неподчинении полиции.
По неуточненной информации, на процессе по делу Давида Гогилашвили присутствуют представители дипломатического корпуса Чехии, Евросоюза, Эстонии, Великобритании, Голландии и Дании.
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