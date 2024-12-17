

Представители дипкорпуса 6 стран будут присутствовать на судебном процессе задержанного на акции Давида Гогилашвили

17.12.2024 13:16





На судебном процессе задержанного в административном порядке на акции 30 ноября Давида Гогилашвили будут присутствовать представители дипломатического корпуса шести стран.



Как отметил перед заседанием Гогилашвили, представители посольств сами выразили желание присутствовать на заседании.



Привлеченное к административной ответственности лицо задержали 30 ноября, когда он возвращался домой с акции протеста.



По его словам, он не оказал сопротивления правоохранителям. По словам Гогилашвили, его задержали несправедливо, а также несправедливо расправились физически, в результате чего он получил сотрясение мозга и у него сломан нос.



По его словам, после 9-часового ожидания у изолятора его доставили в больницу.



Для информации, Давид Гогилашвили обвиняется в совершении деяния, предусмотренного статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающей неподчинении полиции.



По неуточненной информации, на процессе по делу Давида Гогилашвили присутствуют представители дипломатического корпуса Чехии, Евросоюза, Эстонии, Великобритании, Голландии и Дании.





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