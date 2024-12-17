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Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии


17.12.2024   13:21


Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии. Согласно информации, размещенной на сайте Европарламента, европарламентарии обсудят «разгон мирных проевропейских демонстрантов в Грузии».

Дебаты начнутся около 10:50 по местному времени.

От имени Еврокомиссии с заявлением выступит вице-президент Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца.

Также на пленарном заседании выступят представители политических групп Европарламента.


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