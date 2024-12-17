

Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии

17.12.2024 13:21





Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии. Согласно информации, размещенной на сайте Европарламента, европарламентарии обсудят «разгон мирных проевропейских демонстрантов в Грузии».



Дебаты начнутся около 10:50 по местному времени.



От имени Еврокомиссии с заявлением выступит вице-президент Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца.



Также на пленарном заседании выступят представители политических групп Европарламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





