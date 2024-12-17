

Министр Швеции по делам Евросоюза: Я полностью поддерживаю санкции и другие меры против режима в Грузии

17.12.2024 14:52





Я полностью поддерживаю санкции и другие меры против режима в Грузии, - заявила журналистам министр Швеции по делам Евросоюза Джессика Розенкранц перед заседанием Совета по общим делам Евросоюза в Брюсселе.



«Я обеспокоена ситуацией, создавшейся в Грузии. Верю, что грузинский народ и Грузия как страна принадлежит Европе. Однако очевидно, что режим действует в противоположном направлении, и я полностью поддерживаю санкции и другие меры, которые могут быть осуществлены против режима, который сейчас отказался от амбиций по вступлению в ЕС. Уверена, мы не хотим отдаляться от грузинского народа. Я считаю важным, чтобы ЕС проявил свою единодушную поддержку грузинскому народу и его стремлению к интеграции в ЕС. Также важно сказать, что ЕС не закрывает двери, это делает режим», - подчеркнула Джессика Розенкранц.



По ее словам, решение о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов это важный сигнал.



«Мы хотим наказать не грузинский народ, а тех, кто представляет режим и в данном случае эта конкретная мера - целенаправленный подход», - отметила министр.





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