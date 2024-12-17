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Бежашвили: США готовят пакет санкций, которые затронут членов семьи Иванишвили, близких ему бизнесменов и членов правительства


17.12.2024   15:08


Наши западные партнеры должным образом оценивают борьбу грузинского народа за европейское будущее. Об этом свидетельствует решение Евросоюза касательно санкций! - заявил лидер партии «Единства-Национального движения» Леван Бежашвили.

По его словам, США готовят финансовые санкции, которые затронут членов семьи Бидзины Иванишвили, близких ему бизнесменов и членов правительства.

«Мы услышали о решении Евросоюза ввести санкции в отношении членов парламента, членов правительства, государственных служащих, которые используют дипломатические паспорта и служебные паспорта. США также готовят пакет санкций, которые затронут финансовые вопросы. Члены семьи Бидзины Иванишвили, близкие им бизнесмены, а также члены правительства, все будут подвергнуты соответствующим санкциям, и это станет еще одним четким выражением того, что Запад, Европа, США стоят рядом с грузинским народом и выражают солидарность в борьбе», - сказал Леван Бежашвили.


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