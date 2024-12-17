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Граждане России могут появиться на госслужбе в Грузии?
17.12.2024 15:13
По заявлению юриста Ники Симонишвили, с внесенными в закон «О публичной службе» изменениями на публичной службе от руководителей департаментов и их заместителей не требуется не только знать государственный язык, но и быть гражданами Грузии.
По оценке Симонишвили, изменения, подготовленные "Грузинской мечтой", реально более вредны, чем казалось на первый взгляд, поскольку игнорируют принцип знания государственного языка и наличия гражданства Грузии для руководителей первичной структурной единицы и их заместителей.
«Дело в том, что эти лица будут считаться трудоустроенными по административному контракту, и на них не будет распространяться первый пункт статьи 27 Закона о публичной службе, который устанавливает следующие требования: гражданство Грузии; дееспособность; знание государственного языка; совершеннолетие; сертификат служащего.
Это изменение означает, что от конкретного официального лица зависит, принимать ли на работу гражданина Грузии, человека, знающего государственный язык и т. д.
Не могу точно сказать, сделали ли это специально или это было упущение, однако факт, в среднем менеджерском звене государственной службы можем получить граждан иностранных стран, не знающих государственного языка», - написал Симонишвили на своей странице в Facebook.
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