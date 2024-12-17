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Раса Юкнявичене: Саломе Зурабишвили - единственный легитимный президент, избранный народом
17.12.2024 16:03
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направляется в Страсбург, сообщила литовский европарламентарий и постоянный докладчик по вопросам Грузии Раса Юкнявичене во время своего выступления на дебатах по Грузии в Европарламенте.
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер европейской Грузии, сейчас направляется в Страсбург, чтобы обратиться к нам в самом сердце демократии ЕС. Есть ли надежда? Это наиболее часто задаваемый вопрос о Грузии в Литве. Да, надежда есть. На прошлой неделе, когда я была в Тбилиси, я видела множество людей с флагами ЕС. До 500 задержаны, сотни избиты, в том числе журналисты, но на демонстрации выходит все больше и больше людей», - сказала Раса Юкнявичене.
По ее словам, единственный выход – провести новые выборы.
«Грузия становится ярким примером того, как влияние России может превратить демократическую систему в авторитарный режим без единого выстрела. Но Грузия является страной-кандидатом, и институты ЕС не могут отойти в сторону.
Позиция моей группы, «Народной партии Европы» ясна, парламентские выборы были украдены, и мы не видим другого пути помощи Грузии, кроме новых выборов. Саломе Зурабишвили - единственный легитимный президент, избранный народом», - заявила европарламентарий.
Раса Юкнявичене призывает глав и министров стран-членов ЕС к незамедлительному визиту в Тбилиси.
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