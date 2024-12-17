

Анна Долидзе проводит встречи в Гааге по вопросам преступлений против демонстрантов в Грузии

17.12.2024 16:07





По информации пресс-службы коалиции «Сильная Грузия», один из лидеров оппозиционного объединения, Анна Долидзе, проводит встречи в Гааге по вопросам преступлений против демонстрантов в Грузии.



Анна Долидзе заявила, что провела встречу с отделом, который занимается предварительным сбором информации и принимает решение о начале расследования.



«Приветствую вас из Гааги, куда я прибыла для того, чтобы передать информацию о преступлениях, совершенных против мирных демонстрантов в Грузии. Я обещала вам, что приложу все усилия, использую свои контакты, опыт и знания, чтобы навсегда покончить с культурой насилия в полиции, которую частично превратили в милицию и которая в конце ноября – начале декабря применила абсолютно недопустимые методы против мирных демонстрантов. Это привело к санкциям. Санкции – это политическая мера, но за ней обязательно последуют правовые последствия. Согласно международному праву, те меры, которые были использованы на акциях протеста, квалифицируются как преступления против человечности. Я приехала сюда и передала всю информацию о преступлениях, таких как преследование на улицах Тбилиси, блокада, использование газовых капсул против мирных граждан без предупреждения, пытки и бесчеловечное обращение. Именно такие преступления расследует Гаагский трибунал. Я встретилась с отделом, который занимается предварительным сбором информации и принимает решение о начале расследования. Я передала им эту информацию. Гаагский трибунал уведомлен, и никто не избежит ответственности за эти репрессии», – заявила Анна Долидзе.







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