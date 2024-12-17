

АМЮГ: запрет на ношение масок на акциях не соответствует его заявленной цели

17.12.2024 17:39





АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) заявила, что запрет на ношение масок во время акций не соответствует его заявленной цели – предотвращению насилия. Правозащитная организация выступает с критикой ряда ограничений, принятых парламентом, который не признает президент и оппозиция, пишет «Эхо Кавказа».



НПО отмечает, что подавляющее большинство участников нынешних протестов – мирные, что подтверждается в докладах ОБСЕ и комиссара по правам человека Совета Европы.



«Что касается запрета масок: упомянутая инициатива, принятая парламентом 13 декабря уже в третьем чтении, является очередным шагом, направленным против прав человека, целью которого является содействие использованию репрессивных механизмов против участников мирных протестов… Принимая во внимание репрессии против участников митинга, нападения на них со стороны преступных группировок, необоснованные задержания со стороны сотрудников правоохранительных органов естественно, что участники мирного митинга стараются скрыть свою личность, чтобы избежать незаконного, репрессивного возмездия и защищаются от применения химических раздражителей», — сказано в заявлении.



Более того, как отмечают правозащитники химические спецсредства, состав которых не разглашается МВД Грузии, силовики используют незаконно и непропорционально.



В НПО напоминают, когда в России (в 2012 году) было запрещено прикрывать лицо во время демонстраций, Венецианская комиссия пояснила, что это – непропорциональное ограничение свободы собраний:



Ношение маски во время собраний может быть формой выражения мнений и коммуникации, защищенной свободой слова и собраний.

Ношение маски может быть связано с другой законной целью, например защитой от дальнейшей расправы.

Ношение маски на демонстрации не должно запрещаться, если нет явных доказательств насилия.

От человека не требуется снимать маску, если его поведение не является основанием для возможного ареста.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





