

В Европарламенте проходят дебаты по вопросу Грузии

17.12.2024 17:42





В Европарламенте проходят дебаты по событиям в Грузии. Ряд евродепутатов призывает страны-члены ЕС к активным действиям — ввести санкции против грузинских чиновников.



Они отмечают, что правительство «Грузинской мечты» ведет страну к России, а большинство граждан страны выходят на улицы, чтобы воспрепятствовать этому.



Отмечено, что в ответ на это власти Грузии применяют против них насилие и аресты.



Одна из евродепутатов, Раса Юкнявичене, подчеркнула, что Саломе Зурабишвили представляет в Грузии единственный легитимный государственный институт, что она — настоящий европейский лидер для страны.



Евродепутат Натали Луазо



«Уважаемые коллеги, мы оглохли и не слышим, о чем говорят демонстранты в Грузии уже столько дней? Я скажу вам, я встретилась с ними — выборы были украдены, как и их будущее и свобода — их мечты. «Грузинская мечта» постоянно повторяет, что Грузия — это Европа, а не Россия. Однако мы видим репрессии против мирных демонстрантов, избиения журналистов и аресты деятелей оппозиции.



Мы видим, что над страной сгущаются тучи, и неужели мы не в силах им помочь и помешать «Мечте»?! Госпожа Зурабишвили, которую президент Метсола пригласила в Страсбург, борется за демократическое будущее своей страны. Место Грузии в семье европейских демократий, и Саломе Зурабишвили будет говорить об этом на пленарном заседании. Мы должны доказать, что на нас рассчитывают не напрасно».



Евродепутат Раса Юкнявичене



«Президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер европейской Грузии, сейчас направляется в Страсбург, чтобы выступить перед нами в сердце европейской демократии. «Есть ли надежда?» — этот вопрос чаще всего задают в Литве о Грузии. Да, надежда есть! На прошлой неделе, когда я была в Тбилиси, я видела много людей с флагами ЕС. Не только в Тбилиси, но и по всей Грузии, в том числе в небольших селах.



Около 500 арестованных, сотни избитых, включая журналистов, но все больше и больше людей выходят на демонстрации. Грузия становится наглядным примером того, как влияние России может превратить демократическую систему в авторитарный режим без войны.



Но Грузия является страной-кандидатом, и институты ЕС не могут оставаться в стороне. Позиция моей группы ясна: парламентские выборы были украдены, и мы не видим другого способа помочь Грузии, кроме новых выборов.



Зурабишвили — единственный законный президент, избранный народом. Мы призываем государства-члены ЕС ввести санкции в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов. Мы призываем глав государств и министров незамедлительно отправиться в Тбилиси с европейской, грузинской миссией».



Я призываю ЕС не позволить Путину и его ставленникам одержать победу в борьбе против свободы и демократии на европейском континенте».



Вице-президент Европарламента Дубравка Шуйца



«Я призываю ЕС действовать решительно, и те, кто несет ответственность за насилие, должны быть привлечены к ответственности, задержанные демонстранты должны быть освобождены, а процесс вступления должен быть восстановлен. Мы договорились приостановить действие безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов, а также призываем к введению санкций в отношении тех людей в Грузии, которые причастны к нарушениям прав человека. ЕС поддерживает грузинский народ, в том числе в том, что финансирование, предназначенное правительству Грузии, будет перенаправлено гражданскому обществу.



Тысячи грузин уже несколько недель выходят на улицы и борются против политики «Грузинской мечты». <…> Cлоган протестующих — «Проснись, Грузия!». Я бы сказал то же самое: «Проснись, Европа, и давайте встанем вместе с митингующими!».



Госпожа Каллас, что это значит <фраза>: «Многое может произойти до 29 декабря?». Чего вы ждете? Кровопролития? Ареста президента Зурабишвили — того, что они сделали с президентом Саакашвили?!



Вы сказали, что список людей, в отношении которых вы должны ввести санкции, уже готов. Тогда делайте это! Мы должны действовать, не медля! Грузины борются за свое будущее и давайте поможем им!».



Напомним, 16 декабря в Брюсселе состоялось заседание Совета глав МИД стран-членов ЕС, но они не смогли принять решение о введении санкций в отношении властей Грузии. Принято решение о приостановке режима безвиза для грузинских обладателей дипломатических паспортов.



МИД Латвии заявил, что ЕС «найдет способы», чтобы санкции были введены. Однако по утверждению премьера Грузии, не все европейские политики выступают за принятие этого решения. Он поблагодарил пять стран-членов Евросоюза за то, что они воспротивились санкциям в отношении представителей власти Грузии.



Отметим, 16 декабря на заседании Совета глав МИД стран-членов ЕС была достигнута договоренность отменить безвизовый режим для грузинских диппаспортов. Было предложено также и введение санкций, но этому, как было заявлено в тот же день, воспротивились Венгрия и Словакия. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал договоренность на заседании Совета «антигрузинским шагом».



Акции протеста в Тбилиси и в городах Грузии не утихают с 28-го ноября — после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Этому заявлению предшествовало принятие Европарламентом резолюции, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября.





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