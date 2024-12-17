

Малгожата Госевска: Госпожа Каллас, чего вы ждете? Кровопролития? Ареста президента Зурабишвили?

17.12.2024 17:47





Госпожа Каллас, что значит «многое может произойти до 29 декабря»? Чего вы ждете? Кровопролития? Ареста президента Зурабишвили? – заявила польский европарламентарий Малгожата Госевска во время дебатов в Европарламенте по Грузии.



«Тысячи грузин неделями выходят на улицы против политики «Грузинской мечты», пророссийской партии, которая толкает страну прямо в руки России. Аресты, насилие, заморозка отношений с Евросоюзом – это ответ власти грузинскому обществу. Протесты проходят под лозунгом «Проснись, Грузия», я бы сказала, «Проснись, Европа» и давайте встанем вместе с митингующими», — заявила польский депутат Европарламента.



Она обратилась к Верховному представителю ЕС по внешней политике и вопросам безопасности, вице-президенту Еврокомиссии Кайе Калас, которая вчера, перед встречей министров иностранных дел Евросоюза, говоря о Грузии, заявила, что «до 29 декабря многое может произойти».



«Г-жа Каллас, что означает «многое может произойти до 29 декабря»? Чего вы ждете? Кровопролития? Ареста президента Зурабишвили, как это было с президентом Саакашвили? Вы сказали, что список людей, против которых должны быть применены санкции, уже готов, так сделайте это! Сделайте минимум это! Мы должны действовать без промедления - грузины борются за свое будущее, давайте поможем им», - сказала Госевска.





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