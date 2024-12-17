

Госчиновники высшего уровня больше не будут считаться государственными служащими

17.12.2024 17:56





Согласно запланированным изменениям в законе о государственной службе, лица, занимающие должности высшего управленческого уровня, такие как руководители департаментов и их заместители, больше не будут считаться государственными служащими.



Какие риски несут эти изменения?



Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) выступила с критикой предложенных изменений, назвав их репрессивными. По их заявлению, поправки значительно ослабляют гарантии защиты прав государственных служащих и создают основу для политической чистки через реорганизацию.



Руководители структурных подразделений и их заместители будут наняты не как профессиональные госслужащие, а по административному контракту.



Их назначение не требует проведения конкурса. Не требуется знание государственного языка, возраст от 18 лет и наличие сертификата государственного служащего. Срок их контракта не может превышать срок полномочий руководителя учреждения. Увольнение возможно по инициативе руководителя с уведомлением за месяц и минимальной компенсацией.



Руководитель учреждения сможет назначить председателем конкурсной комиссии главу структурного подразделения или его заместителя, что создаёт риск политизации процесса назначения кадров.



Упрощается возможность использовать реорганизацию как инструмент политической чистки. Ранее действовала гарантия перевода госслужащего на равнозначную или нижестоящую должность. Теперь такая возможность устранена.



Периодичность оценки сокращается с 1 года до 6 месяцев. Руководитель учреждения получает право менять результаты оценки в течение месяца, а неудовлетворительные оценки могут привести к удержанию 20% заработной платы.



Юристы GYLA подчеркивают, что изменения создают возможность назначения на ключевые должности в госучреждениях лиц, не владеющих государственным языком. Это также может привести к усилению политического контроля над служащими, поскольку гарантии их прав будут ослаблены.



Комментарий Тамар Цулукидзе, главы Аджарского филиала GYLA



Изменения теоретически допускают назначение на должности руководителей структурных подразделений лиц с двойным гражданством (например, России и Грузии) и без знания грузинского языка. Это противоречит требованию о ведении документации на государственном языке и может создавать сложности в работе учреждений. Есть риск, что изменения направлены на создание атмосферы давления и дискомфорта среди госслужащих. По мнению GYLA, предложенные изменения носят репрессивный и недемократический характер. Они ослабляют независимость госслужбы и создают риски её политизации и снижения стандартов профессионализма.





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