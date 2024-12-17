

Страны ЕС ищут способы ввести ограничения на поездки на национальном уровне — Байба Браже

17.12.2024 18:35





Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что страны-члены ЕС ищут способы ввести запреты на поездки для лиц, ответственных за насилие в Грузии.



«Большинство членов ЕС разделили общее понимание того, что необходимо ввести запрет на поездки для лиц, ответственных за насилие в отношении мирных протестующих. Государства-члены ЕС ищут способы установить эти ограничения на национальном уровне», — сказала она.



Вчера, 16 декабря, после встречи министров иностранных дел ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что министры согласились с необходимостью приостановить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов Грузии.



До этого Латвия включила в список персон нон грата 13 граждан Грузии. Также Литва и Эстония подвергли санкциям около 30 высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты», в том числе Бидзину Иванишвили и Ираклия Кобахидзе.





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