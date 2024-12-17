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Саакашвили: «Мечту» не заставить уйти только игрой в футбол у парламента
17.12.2024 18:37
Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, прокомментировал протесты в Грузии, назвав происходящее «по-настоящему народной революцией». Однако, отметил он, надо понимать, что на другой стороне — «очень безжалостная сила», которую не вынудишь уйти только игрой в футбол у парламента.
«Друзья, мы должны понимать, что имеем дело с очень безжалостной силой. Эти люди не изменились ни вчера, ни позавчера. Власть, пришедшая убийством Барбары Рафальянц, не уйдет, <если только> играть в футбол.
Я рад этому гордому, свободному выражению; я люблю детей, которые играют в футбол перед зданием парламента. Но на другой стороне они играют нашими головами и убили Барбаре Рафальянц», — сказал Михаил Саакашвили.
Напомним, 9-месячная Барбаре Рафальянц была найдена 30 сентября — накануне выборов 2012 года, когда победу одержала «Грузинская мечта» — в сосуде для хранения вина, квеври. По информации, ребенок спал на первом этаже, родители вместе с родственниками находились на втором этаже. Спустя час ребенок пропал из комнаты и был найден в сосуде с водой.
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