

Михаэль Рот: Правительства Словакии и Венгрии уже не первый раз завоевывают расположение авторитарных режимов

17.12.2024 19:11





Сейчас нам нужна широкая коалиция солидарности для свободной и демократической Грузии. Время действовать, - так откликается председатель комитета по внешним связям парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот на информацию о сопротивлении Венгрии и Словакии введению санкций на уровне Евросоюза против представителей «Грузинской мечты».



«Это не первый случай, когда правительства Словакии и Венгрии завоевали расположение авторитарных режимов и действуют в ЕС как марионетки России. Теперь нам нужна широкая коалиция солидарности для свободной и демократической Грузии. Время действовать!», - пишет Рот.





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