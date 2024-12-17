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Михаэль Рот: Правительства Словакии и Венгрии уже не первый раз завоевывают расположение авторитарных режимов
17.12.2024 19:11
Сейчас нам нужна широкая коалиция солидарности для свободной и демократической Грузии. Время действовать, - так откликается председатель комитета по внешним связям парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот на информацию о сопротивлении Венгрии и Словакии введению санкций на уровне Евросоюза против представителей «Грузинской мечты».
«Это не первый случай, когда правительства Словакии и Венгрии завоевали расположение авторитарных режимов и действуют в ЕС как марионетки России. Теперь нам нужна широкая коалиция солидарности для свободной и демократической Грузии. Время действовать!», - пишет Рот.
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