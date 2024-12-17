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Вице-президент ЕК: Евросоюз не оставит грузинский народ
17.12.2024 19:20
Грузинский народ демонстрирует свою бесспорную приверженность демократическим ценностям и европейскому будущему. ЕС их не оставит, - заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца в Европарламенте во время дебатов по Грузии от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас.
«Мы усилим поддержку гражданского общества и независимых медиа, чтобы они продолжали работать в этот решающий период. Мы еще более улучшим коммуникацию. Сегодня с этой панели мы отправляем мессидж. Мы должны послать грузинскому народу сильный мессидж поддержки и постоянной приверженности ЕС, и в то же время мы должны подчеркнуть «Грузинской мечте» цену ее действий», - подчеркнула Шуйца.
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