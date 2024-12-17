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Совет ЕС в отчете о расширении подтверждает готовность Евросоюза поддержать грузинский народ на европейском пути
17.12.2024 20:12
Совет Евросоюза публикует доклад о расширении, в котором говорится и о Грузии.
В отчете о расширении сказано, что ЕС готов поддержать грузинский народ на его европейском пути, но в то же время повторяет обеспокоенность по поводу курса, выбранного правительством.
«В свете последних выводов Европейского совета, Совет [ЕС] еще раз подтверждает готовность Евросоюза поддержать грузинский народ на его европейском пути.
В то же время он [Совет ЕС] повторяет серьезную обеспокоенность Евросоюза по поводу курса, выбранного правительством Грузии, в том числе, принятого закона «О прозрачности иностранного влияния», а также других законопроектов, которые противоречат основным ценностям и принципам ЕС и которые представляют собой ход назад в шагах, предусмотренных Еврокомиссией для статуса кандидата.
Совет [ЕС] напоминает, что в июне и октябре 2024 года Европейский совет отметил, что подобный курс действий подрывает европейский путь Грузии, что привело к де факто остановке процесса вступления.
Совет [ЕС] опечален недавним решением правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года.
Совет решительно осуждает насилие в отношении мирных демонстрантов, представителей СМИ и политиков. Официальные лица Грузии должны уважать свободу собраний и выражения и воздерживаться от применения силы. Все акты насилия должны быть расследованы, а ответственные лица должны быть привлечены к ответу», - говорится в отчете.
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