

Сенатор Кардин призывает ввести санкции Магнитского против «Грузинской мечты»

17.12.2024 20:49





Американский сенатор США Бен Кардин, председатель сенатского Комитета по международным отношениям, осудил насилие «Грузинской мечты» против мирных демонстрантов и призвал президента Байдена ввести глобальные санкции Магнитского.



«Президент Байден должен привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за организацию этих жестоких репрессий, включая введение «глобальных санкций Магнитского»», — заявил сенатор. «Сейчас настал момент, когда Соединенные Штаты и наши союзники должны твердо поддержать грузинский народ в его стремлении к демократии и свободе».



Кардин также затронул недавние президентские выборы в Грузии, на которых президентом был избран Михаил Кавелашвили, бывший футболист и «известный антиамериканский провокатор». Кардин заявил, что его победа раскрыла «истинную природу» Грузинской мечты. Американский сенатор подчеркнул, что избрание Кавелашвили вызвало широкий протест со стороны грузинского общества и международных наблюдателей. Он также подчеркнул роль Кавелашвили в упадке демократии в стране и его «соавторство закона об иностранных агентах по российскому образцу».



Жестокие действия, начавшиеся в Тбилиси и различных регионах после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке процесса вступления в ЕС, характеризовались насильственными разгонами в отношении мирных демонстрантов, в том числе жестоким избиением граждан со стороны полиции и т.н. «титушек», совершением рейдов на офисы оппозиции и дома активистов и незаконными арестами сотен демонстрантов. Сенатор призвал чиновников «Грузинской мечты» «немедленно прекратить жестокое нападение на невинных граждан и освободить всех задержанных протестующих, включая несовершеннолетних, находящихся в тюрьме».



Источник: Civil Georgia

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