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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду выступит в Европарламенте
17.12.2024 20:55
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит перед Европарламентом в среду, 18 декабря. Об этом сообщил в Х из Брюсселя глава европейского офиса Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Приглашение Зурабишвили направила председатель Европарламента Роберта Метсола.
«Европейский парламент выражает солидарность с народом Грузии, который ведет мирный протест и марши на улицах Тбилиси и по всей стране, призывая вернуть страну к европейскому будущему и размахивая флагами Евросоюза под потоками воды из водометов.
Народ Грузии, мы видим вас, слышим и поддерживаем вас. Европейский парламент категорически осуждает репрессии против грузинской оппозиции и применение силы против мирных демонстрантов, эти действия несовместимы с европейским путем Грузии.
Мы призываем к решительным действиям, включая санкции против виновных. Призываем все 27 государств-членов Евросоюза собраться вместе и согласовать эти меры.
Мы пригласили президента Саломе Зурабишвили в Европарламент. Вместе с ней мы обсудим, какой формат подойдет для нашей цели. Мы стоим рядом с Грузией на ее пути к европейскому будущему, и наша дверь всегда будет открыта«, — заявила председатель Европарламента.
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