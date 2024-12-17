

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду выступит в Европарламенте

17.12.2024 20:55





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит перед Европарламентом в среду, 18 декабря. Об этом сообщил в Х из Брюсселя глава европейского офиса Радио Свобода Рикард Йозвяк.



Приглашение Зурабишвили направила председатель Европарламента Роберта Метсола.



«Европейский парламент выражает солидарность с народом Грузии, который ведет мирный протест и марши на улицах Тбилиси и по всей стране, призывая вернуть страну к европейскому будущему и размахивая флагами Евросоюза под потоками воды из водометов.



Народ Грузии, мы видим вас, слышим и поддерживаем вас. Европейский парламент категорически осуждает репрессии против грузинской оппозиции и применение силы против мирных демонстрантов, эти действия несовместимы с европейским путем Грузии.



Мы призываем к решительным действиям, включая санкции против виновных. Призываем все 27 государств-членов Евросоюза собраться вместе и согласовать эти меры.



Мы пригласили президента Саломе Зурабишвили в Европарламент. Вместе с ней мы обсудим, какой формат подойдет для нашей цели. Мы стоим рядом с Грузией на ее пути к европейскому будущему, и наша дверь всегда будет открыта«, — заявила председатель Европарламента.





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