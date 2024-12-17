

Представитель «Грузинской мечты» провела встречу с послом Китая

17.12.2024 21:05





Представитель «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили провела встречу с послом Китая Чжоу Цзянем.



«Посол Китая поздравил министра иностранных дел с назначением и пожелал ему успехов на этом посту. Стороны обсудили широкий спектр двустороннего и многостороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность стратегического партнерства между Грузией и Китаем», — отмечено в информации МИД Грузии.



Министр и китайский посол обсудили потенциал углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, туристической и культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере межличностных отношений.



«Стороны также обсудили текущие процессы и вызовы в регионе в целом. Посол подтвердил неизменную поддержку Китаем Грузии. В конце встречи стороны выразили надежду на то, что сотрудничество между Грузией и Китаем, ориентированное на результат, будет эффективно продолжаться и в будущем», — сообщили в ведомстве.



Отметим, Китай признал результаты парламентских выборов в Грузии 26 октября, отметив в заявлении, что «всегда уважал выбор грузинского народа».



Напомним, что 31 июля 2023 года Китай и Грузия выступили с совместным заявлением об установлении стратегического партнерства. За этим последовало соглашение о безвизовых поездках между странами. В конце мая 2024 года стало известно, что китайский консорциум стал одним из инвесторов стратегического порта Анаклия совместно с грузинской стороной.





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