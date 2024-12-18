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В Грузию прибыл генеральный секретарь Европейского совета
18.12.2024 10:09
В Грузию с визитом прибыл генеральный секретарь Европейского совета Ален Берсе.
По информации МИД Грузии, в Тбилисском международном аэропорту гостя встречал заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.
В рамках визита у Алена Берсе состоятся встречи с премьер-министром Грузии Ираклией Кобахидзе, председатель парламента Шалвой Папуашвили, вновь избранным президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и главой внешнеполитического ведомства Грузии Макой Бочоришвили.
„В рамках визита Ален Берсе посетит села, расположенные рядом с оккупационной линией, где на месте ознакомиться с существующей ситуацией. Официальный визит генерального секретаря Европейского совета в Грузию будет проходить с 17 по 21 декабря“,- говорится в заявлении МИД Грузии.
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