

Мириам Лексманн: Выступление президента Саломе Зурабишвили в Европарламенте – честь для нас

18.12.2024 10:43





Выступление президента Саломе Зурабишвили в Европарламенте – честь для нас, - об этом в социальной сети пишет депутат Европарламента от Словакии Мириам Лексманн.



«Мы не можем отойти в сторону, когда грузинский народ защищает свою свободу. Выступление президента Саломе Зурабишвили в Европарламенте – честь для нас и напоминание о наших обязательствах», - пишет Лексманн.



Напомним, что выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили на пленарном заседании Европарламента запланировано примерно на 11:30 по тбилисскому времени.





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