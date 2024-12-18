

Мэтью Миллер: Вы знаете, кто является надлежаще избранным президентом Грузии

18.12.2024 10:44





«Вы знаете, кто является надлежащим образом избранным президентом», — так ответил на вопрос о президенте Грузии официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



В частности, журналист Алекс Рауфоглу спросил Миллера: «Кто является действующим президентом Грузии?».



«Вы знаете, кто является надлежащим образом избранным президентом», — ответил представитель Госдепартамента США.







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