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Мэтью Миллер: Вы знаете, кто является надлежаще избранным президентом Грузии
18.12.2024 10:44
«Вы знаете, кто является надлежащим образом избранным президентом», — так ответил на вопрос о президенте Грузии официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
В частности, журналист Алекс Рауфоглу спросил Миллера: «Кто является действующим президентом Грузии?».
«Вы знаете, кто является надлежащим образом избранным президентом», — ответил представитель Госдепартамента США.
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