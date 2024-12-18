|
|
|
Ален Берсе: Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты
18.12.2024 11:37
Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты, - об этом в социальной сети пишет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
„Перед институциональными встречами у нас состоялся открытый и детальный обмен мнениями с гражданским обществом. Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты “, - пишет Берсе.
Напомним, что Ален Берсе прибыл в Тбилиси сегодня.
По информации организации, целью визита является обеспечение условий продолжения сотрудничества между Советом Европы и Грузией, при полном соблюдении ценностей и принципов организации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна