

Ален Берсе: Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты

18.12.2024 11:37





Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты, - об этом в социальной сети пишет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.



„Перед институциональными встречами у нас состоялся открытый и детальный обмен мнениями с гражданским обществом. Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты “, - пишет Берсе.



Напомним, что Ален Берсе прибыл в Тбилиси сегодня.



По информации организации, целью визита является обеспечение условий продолжения сотрудничества между Советом Европы и Грузией, при полном соблюдении ценностей и принципов организации.





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