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Ален Берсе: Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты


18.12.2024   11:37


Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты, - об этом в социальной сети пишет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

„Перед институциональными встречами у нас состоялся открытый и детальный обмен мнениями с гражданским обществом. Совет Европы поддерживает свободу выражения и собраний и здоровые демократические дебаты “, - пишет Берсе.

Напомним, что Ален Берсе прибыл в Тбилиси сегодня.

По информации организации, целью визита является обеспечение условий продолжения сотрудничества между Советом Европы и Грузией, при полном соблюдении ценностей и принципов организации.


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