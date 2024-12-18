

США намерены ввести дополнительные санкции против правительства Грузии

18.12.2024 11:38





Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявляет, что Соединенные штаты намерены ввести дополнительные санкции против правительства Грузии до окончания срока полномочий администрации Джо Байдена:



«Было объявлено о фундаментальном пересмотре отношений между Грузией и США, в рамках которого мы уже ограничили финансирование правительства Грузии на 95 миллионов долларов, поскольку у нас есть серьезные опасения по поводу их действий.



Мы ввели визовые ограничения в отношении более 100 лиц, ответственных за подрыв грузинской демократии или соучаствовавшим в этом, и приостановили действие Механизма стратегического партнерства США и Грузии. Итак, чтобы ответить на вопрос, почему это занимает так много времени, нельзя сказать, что мы все время ничего не делали. Мы предпринимаем шаги, чтобы прояснить наши опасения и действительно – это важно – дать грузинскому правительству шанс изменить курс, не так ли? Мы ясно дали понять, что им доступен альтернативный путь, путь, к которому призывал их народ. И раз за разом, сталкиваясь с выбором, они не выбирали этот путь.



Итак, вы видели, как мы ужесточали ответ, и будем ужесточать наш ответ, в том числе дополнительными санкциями. Я не буду говорить заранее, какие будут санкции. Но до конца нашего мандата, да, мы будем вводить дополнительные санкции против правительства Грузии», — сказал Миллер.





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