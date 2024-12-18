

Роберта Метсола: Европарламент осуждает репрессии против оппозиции, аресты мирных демонстрантов

18.12.2024 12:07





«Когда вы в последний раз посещали Европарламент, вы обсуждали прогресс вашей страны на пути к присоединению к европейской семье. Сегодня этот путь в опасности», — заявила президент Европарламента Роберта Метсола президенту Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления в Европарламенте.



По словам Метсола, «Европарламент осуждает любые репрессии против оппозиции и аресты мирных демонстрантов».



«Эти действия приводят к регрессу успешных шагов, которые мы вместе предприняли в последние годы. В ответ на ситуацию, эта палата выступила с призывом к решительным действиям, и мы повторяем этот призыв сейчас. Я знаю, что многие в Грузии опасаются за будущее своей страны, и я также знаю, что говорю от имени всей этой палаты, когда говорю всем грузинам, которые обращаются к Европе за поддержкой, что они не одиноки – мы видим вас, мы слышим вас и мы с вами. Европейский парламент твердо поддерживает грузинский народ на его пути в Европу, и наша дверь всегда открыта», — заявила Роберта Метсола.





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