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Чехия выделила 230 тыс евро для срочной поддержки СМИ и НПО Грузии


18.12.2024   12:16


Чехия выделяет 230 000 евро в качестве чрезвычайной помощи грузинскому гражданскому обществу и независимым медиа.

«Чешская Республика осуждает недавнее насилие против мирных протестующих в Грузии и выражает солидарность с демократическими устремлениями грузинского народа», — говорится в сообщении МИД Чехии на X.


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