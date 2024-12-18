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Чехия выделила 230 тыс евро для срочной поддержки СМИ и НПО Грузии
18.12.2024 12:16
Чехия выделяет 230 000 евро в качестве чрезвычайной помощи грузинскому гражданскому обществу и независимым медиа.
«Чешская Республика осуждает недавнее насилие против мирных протестующих в Грузии и выражает солидарность с демократическими устремлениями грузинского народа», — говорится в сообщении МИД Чехии на X.
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