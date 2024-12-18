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Президент Грузии прибыла в Страсбург
18.12.2024 12:19
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Страсбург.
Сегодня, 18 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит на пленарном заседании Европейского парламента.
"В Страсбург президент Грузии прибыла по приглашению президента Европарламента Роберты Мецолы, которая в очередной раз подтвердила солидарность Европейского парламента с грузинским народом и в очередной раз осудила насилие в отношении демонстрантов”, - говорится в заявлении администрации президента Грузии.
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