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Президент Грузии прибыла в Страсбург


18.12.2024   12:19


Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Страсбург.

Сегодня, 18 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит на пленарном заседании Европейского парламента.

"В Страсбург президент Грузии прибыла по приглашению президента Европарламента Роберты Мецолы, которая в очередной раз подтвердила солидарность Европейского парламента с грузинским народом и в очередной раз осудила насилие в отношении демонстрантов”, - говорится в заявлении администрации президента Грузии.


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