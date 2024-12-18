

Президент Грузии прибыла в Страсбург

18.12.2024 12:19





Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Страсбург.



Сегодня, 18 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит на пленарном заседании Европейского парламента.



"В Страсбург президент Грузии прибыла по приглашению президента Европарламента Роберты Мецолы, которая в очередной раз подтвердила солидарность Европейского парламента с грузинским народом и в очередной раз осудила насилие в отношении демонстрантов”, - говорится в заявлении администрации президента Грузии.





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