

Каладзе: Те взаимоотношения, которые у нас сейчас с Западом и США, не являются приятными

18.12.2024 12:32





Те взаимоотношения, которые у нас сейчас с Западом и США, не являются приятными – мы не раз поясняли, что мы готовы к их оздоровлению, главное, чтобы это было с обеих сторон,- указанное заявление сегодня на заседании правительства Тбилисского муниципалитета сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По словам Каладзе, правительство Грузии не предпримет такие шаги, которые „как мы заранее знаем, будут губительными для страны“.



„На пути европейской интеграции правительство Грузии, как мы не раз заявляли, но скажу и сейчас, делает все, делало все и в будущем сделает все для того, чтобы процессы были ускорены. Если на этом пути у нас есть какие-то успехи, то это заслуга партии „Грузинская мечта – Демократическая Грузия“. В условиях нашей власти был достигнут прогресс, были предприняты шаги, которые мы имели в предыдущие годы. Но шантаж, постоянные угрозы, оскорбления, требования по второму фронту, присоединение к санкциям – это темы, которые напрямую принесут вред нашей стране, ее населению. Мы ни в коем случае не допустим, мы не делаем того, что, как нам заранее известно, будет губительным для нашей страны, но эти могут воспользоваться и использовать в своих целях другие страны. Мы не хотим предоставлять какую-либо возможность использовать Грузию для проведения интересов какой-либо большой страны. Мы хотим только дружбы, партнерства и углубления отношений. Конечно, те взаимоотношения, которые у нас сейчас с Западом и США, не являются приятными. Грузинские власти не раз поясняли, что мы готовы к их оздоровлению, перезагрузке. Мы готовы к здоровым отношениям, главное, чтобы это было с обеих сторон“,- заявил Каладзе.





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