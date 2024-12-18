

Президент Грузии выступила в Европейском парламенте

18.12.2024 12:33





Президент Грузии выступила в Европейском парламенте. Саломе Зурабишвили рассказала депутатам о антиевропейских и антидемократических действиях «Грузинской мечты», к которым она причисляет разгон мирной акции в «гавриловскую ночь», первую инициацию закона «об иноагентах», а затем и повторную, ряд других законопроектов, противоречащим конституции государства и ценностям Евросоюза, жесткую риторику властей в отношении западных партнеров, фальсификацию выборов, а затем и отказ от переговоров с ЕС до 2028 года.



«Спасибо за предоставленную мне возможность находиться здесь в этот решающий для Грузии период и иметь возможность предоставить вам информацию о том, что происходит сегодня в моей стране. Я хотела бы поблагодарить делегацию Европарламента, которая была в Грузии несколько дней назад, это очень важно для страны.



Это решающий момент, потому что в течение нескольких дней и месяцев мы действительно чувствуем, что находимся в 1921 году и события повторяются, и это, вероятно, объясняет мужество, с которым сегодня народ Грузии реагирует на то, что видит – глубокий откат относительно их будущего, относительно их свободы и независимости.



Люди находятся на улицах 21 день. Это интересное движение, которое изначально началось ночью. Затем в течение дня вышли все слои общества, и теперь в движение вовлечено все общество. Но на самом деле это не просто 21 день. Эти акции протеста были и после выборов, были и весной, эти протесты были, когда во второй раз был принят российский закон. Протесты всегда были характерны для Грузии. Каждый раз, когда грузинский народ чувствовал угрозу своей свободе, европейскости и независимости.



В Грузии никогда не было массовых протестов по социальным вопросам, для этого есть много причин, однако ситуация в этом плане все равно не является удовлетворительной. Единственное, когда народ массово выходит на улицы, это когда чувствует, что это экзистенциальная проблема. Сегодня происходит именно это.



Это очень мирное движение, массовое движение гражданского неповиновения, и оно требует двух вещей – вернуть им голос, потому что выборы были украдены; вернуть свое будущее, а главное – европейское будущее, а также требуют новых выборов. Это не революционное движение по своей сути, поскольку такой необходимости нет. Требование – вернуться к перевыборам в мирной обстановке



Европа не может позволить стране, недавно получившей статус кандидата, попирать все демократические правила и нормы, отвергнув 9 рекомендаций Евросоюза, Европа не может допустить нарушения ее основных принципов. Этот вопрос также касается стратегических интересов Европы.



Грузия была, есть и будет на перекрестке Европы и Запада. Россия пытается ее захватить, Россия вспоминает имперские времена, высказывание генералов, которые говорили, что кто владеет Тбилиси, тот владеет Кавказом.



Ставки очень высоки: безопасность Черного моря, Южная Азия, а также европейское будущее Армении. Это гораздо более глубокий процесс, чем просто демократия в Грузии или ее политический выбор. Грузия является частью Европы в ее глобальной борьбе, которую Россия ведет по отношению к Грузии. Грузия ждет мер от Брюсселя и Вашингтона, и я надеюсь, что кризис не усугубится до того, как Брюссель начнет действовать», — заявила Саломе Зурабишвили.



Источник: СОВА

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