

Обвиняемый Вепхия Касрадзе объявил голодовку

18.12.2024 12:35





Вепхия Касрадзе, обвиняемый в организации группового насилия, объявил голодовку.



Об этом пишет его адвокат Каха Коджоридзе.



«Назовите хотя бы одного человека, чьи насильственные действия были организованы Вепхией. Ответа нет. Тогда я снова спросил: какие противоправные последствия имела акция, «организованная» Вепхией? Ответа по-прежнему нет. Соответственно, нет никаких правовых оснований!», — указывает адвокат.



«Этот человек — ветеран, борец за единство этой страны. Отец пятерых детей. Он живет со своими маленькими детьми недалеко от линии оккупации в Эргнети. У него есть дом в другом месте, но он живет там, где похищают людей. Он любит родину своего отца, защищает свой дом и деревню, даже рискует безопасностью своих детей, а про этого человека говорят, что он скроется от следствия — 30 лет он не прятался от вражеской пули и танка!», — пишет Коджоридзе.





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