

Президент Грузии: Иногда мы думаем, что сейчас 1921 год

18.12.2024 12:39





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Европарламенте: "иногда мы думаем, что сейчас 1921 год".



«Очевидно, что народ Грузии не остановится, пока в стране не будут проведены свободные и справедливые выборы. Это единственный демократический и политический путь, который выведет нас из текущего кризиса», — заявила президент Грузии в своем выступлении перед Европарламентом.



По словам президента, грузинское общество ожидает решительных шагов от Брюсселя и Вашингтона.

«Надеюсь, нам не придется ждать углубления кризиса, чтобы Европа начала действовать. Как должна действовать Европа? Во-первых, объявив о своей политической поддержке. Это крайне важно, и мы благодарны госпоже президенту Европарламента Роберте Мецоле за внимание к нашей стране. Нам нужна постоянная политическая поддержка на самом высоком уровне, чтобы народ Грузии знал — он не одинок, что вы поддерживаете нас.



Это уже было продемонстрировано во время визита европейских депутатов в Тбилиси и в сильном послании от Эммануэля Макрона. Но этого недостаточно. Нам нужна еще большая поддержка».



Президент также отметила, что Грузия переживает переломный момент.



"Это решающий период, потому что последние недели мы ощущаем, что история 1921 года повторяется. Вероятно, это объясняет смелость, с которой грузинский народ сегодня реагирует на происходящее: на глубокий откат в отношении своего будущего, свободы и независимости<>



Уже 21 день люди находятся на улицах. Формируется очень интересное движение, включающее разные слои общества. Оно охватывает всю страну — днем и ночью люди выходят, чтобы выразить свое мнение".





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