

Президент Грузии призвала Евросоюз использовать все доступные рычаги, чтобы добиться проведения новых выборов в Грузии

18.12.2024 12:40





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении перед Европарламентом призвала Евросоюз использовать все доступные рычаги, чтобы добиться проведения новых выборов в Грузии. Она подчеркнула, что только свободные и справедливые выборы могут стать выходом из политического кризиса, в котором находится страна.



«Мы знаем, что действующее правительство ориентировано на российскую модель управления. Европа должна проявить принципиальность, чтобы направить ситуацию к новым выборам. Если Евросоюз не сможет применить свои рычаги влияния на страну с населением 3,7 миллиона человек, то как он собирается справляться с более крупными вызовами? Грузия не должна становиться плацдармом для импорта постсоветского управления. Но я уверена, что Грузия выиграет эту борьбу», — заявила президент.



По словам Зурабишвили, тысячи людей в Грузии уже несколько недель мирно протестуют, требуя возврата украденного голоса и обеспечения европейского будущего страны.

«Это не революционное движение, оно требует одного — вернуть украденный голос, провести новые выборы в спокойной и демократической обстановке, чтобы выяснить реальное мнение граждан».



Зурабишвили обвинила правящую партию в использовании методов давления, пропаганды и масштабных махинаций. Она отметила, что во время выборов на избирательных участках фиксировались акты насилия и запугивания, полиция отсутствовала, а ее попытки связаться с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури оказались безуспешными.



«Я лично наблюдала акты насилия на участках, звонила министру внутренних дел, но не смогла дозвониться ни ему, ни его заместителям. Правительство использовало черный пиар и пропаганду в российском стиле — плакаты с изображением разрушенной церкви и “цветущей” Грузии шокировали общество своей прямой отсылкой к российским методам. Более того, правящая партия потратила 600 миллионов лари (около 200 миллионов долларов) нелегальных средств на выборы», — заявила президент.



Президент завершила свою речь призывом к Евросоюзу проявить решительность и оказать Грузии политическую поддержку:



«Нам нужна ваша помощь и внимание на самом высоком уровне. Грузия не одинока в своей борьбе за свободу и демократию, и мы надеемся, что Европа не останется в стороне».





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