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«Опять уши Макрона торчат» – Алиев о протестах в Грузии


18.12.2024   13:29


Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости, говоря о протестах в Грузии, заявил, что в эти события вмешивался президент Франции Эммануэль Макрон.

«Хорошо, что сейчас ситуация (в Грузии – ред.) уже идет в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть», – сказал Алиев.

Напомним, что Алиев – один из немногих лидеров, который поздравил «Грузинскую мечту» с победой на парламентских выборах 26 октября, а Михаила Кавелашвили – с избранием на пост президента по итогам выборов 14 декабря.

Отношения между Францией и Азербайджаном обострились после войны 2020 года и установления полного контроля над Нагорным Карабахом в сентябре 2023 года. Алиев критикует Париж, в частности, из-за поставок оружия Армении. «Оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, это наступательное вооружение, смертоносное, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана», – сказал азербайджанский лидер в интервью российским СМИ.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон встретился с президентом Грузии Зурабишвили и провел телефонный разговор с миллиардером, почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

Кроме того, накануне первой годовщины присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС он обратился к грузинскому народу, заявив, что диалог «должен дать возможность грузинам снова взять судьбу в свои руки».


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